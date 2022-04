Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 20 aprile 2022

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 22024 PROT. PRE/17012 del 20.04.2022 recante:

“DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDÌ 21 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI, DAPPRIMA SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE A CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA, MOLISE, ABRUZZO, CAMPANIA E LAZIO, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE, IN PARTICOLARE SUI SETTORI COSTIERI. SI PREVEDONO, ALTRESÌ, MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.”.

