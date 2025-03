Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 26 marzo 2025

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Dalla notte di oggi, mercoledì 26 marzo 2025, e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione a Abruzzo, Molise e Marche – recita la nota online sul portale web ufficiale. I fenomeni saranno accompagnati da:Rovesci di forte intensitàAttività elettricaLocali grandinate Forti raffiche di vento In caso di precipitazioni abbondanti si raccomanda la massima attenzione:Limitare gli spostamenti se non strettamente necessariEvitare sottopassi veicolari e pedonaliPrestare attenzione in prossimità di alberi, pali e strutture provvisorieSi invita la cittadinanza alla massima collaborazione e alla diffusione del messaggio per garantire la sicurezza di tutti. Ecco l’avviso di condizioni meteorologiche avverse:https://allarmeteo – recita il testo pubblicato online. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it/segnalazioni/12912/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-26-marzo-2025

