Pescara, Avviso interruzione corrente elettrica

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per lavori sui propri impianti, E-Distribuzione si avvisa la cittadinanza che, nella giornata di mercoledì 18 giugno 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30, i seguenti civici saranno interessati da interruzione di energia elettrica:v tirino da 383 a 385, da 395 a 403, da 407 a 413, 419, 395/2, 362,419v caduti servizio da 7 a 43, 25d2, ctt, snv caduti per servizio 19, sn, tclv fontanelle snPer informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione – si apprende dalla nota stampa.

