Pescara, Avviso malfunzionamento Piattaforma MUDE

- Advertisement -

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Si ravvisano problemi nella trasmissione di alcuni depositi sismici tramite la piattaforma MUDE della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Nel caso in cui, dopo la trasmissione, dovesse comparire il seguente avviso: vi invitiamo a inviare una PEC al seguente indirizzo: dpe014@pec.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it chiedendo che la pratica venga rielaborata al fine di poterla tramettere correttamente – si apprende dalla nota stampa. Dopo che la Regione provvederà al ripristino della pratica, l’utente la troverà nuovamente nella sezione “domande in compilazione” e dovrà provvedere ad effattuare un nuovo invio – recita il testo pubblicato online. A seguito di un confronto con la Regione Abruzzo- Ufficio Sismica, invitiamo, nel riprovare: a controllare i dati inseriti nelle varie schede, disabilitando la compilazione automatica del browser (in quanto potrebbe sovrascrivere alcuni menù a tendina che richiedono obbligatoriamente una scelta tramite quelle proposte); a inserire i vari valori manualmente e non tramite operazioni di copia-incolla, le quali potrebbero portare dietro “valori sporchi” non visibili ma che comunque potrebbero non essere interpretati dal sistema – si legge sul sito web ufficiale. Si specifica che contrariamente a quanto riportato nel messaggio di errore sopra riportato, la pratica non risulta trasferita al Comune – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it