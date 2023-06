Pescara, Avviso per contributo a sostegno del collegamento marittimo Pescara Croazia 2024 -2026

- Advertisement -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

L’iniziativa, condotta in sinergia con il Porto turistico “Marina di Pescara”, la Capitaneria di Porto, il Comune di Pescara, la Regione Abruzzo e l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Centrale, ha come obiettivo quello di individuare un operatore economico a cui affidare, per il prossimo triennio, il servizio di trasporto passeggeri nel periodo estivo – riporta testualmente l’articolo online. Tale azione pubblica avrà un valore massimo complessivo pari ad Euro 200.000,00, oltre Iva se dovuta, salvo offerte migliorative a ribasso, da erogare ad un operatore economico che effettui il servizio di trasporto passeggeri dal porto di Pescara a uno o più porti della Croazia, secondo le frequenze dettagliate nel bando – Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 30 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 14.00 del 21 luglio 2023. link all’avviso

