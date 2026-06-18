Pescara, Avviso per la co-progettazione e gestione di sei nidi comunali per anno educativo 2026/2027

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Si comunica che in data odierna è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di enti del terzo settore per la co-progettazione e gestione di sei nidi comunali ( Cipì, Via della Fornace Bizzarri, Via Santina Campana, Via Rubicone, Via Lago Isoletta e il Gabbiano). Le proposte progettuali dovranno pervenire al Comune di Pescara – Settore Politiche per il Cittadino esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune – pescara – viene evidenziato sul sito web. it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 05/07/2026 a pena di esclusione; Le istanze devono essere trasmesse con nell’oggetto la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI 6 NIDI COMUNALI PER L’ANNO EDUCATIVO 2026/2027 – CIG BC137A0E58.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it