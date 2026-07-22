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Pescara, Avviso  per Manifestazione di Interesse finalizzata al conferimento dell’incarico  in concessione della gestione degli impianti sportivi  di proprietà comunale  – Campo di calcio Donati via Imele  Pescara  – Campo di calcio San Marco, via S. Marco Pescara

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Avviso  per Manifestazione di Interesse finalizzata al conferimento dell’incarico  in concessione della gestione degli impianti sportivi  di proprietà comunale  – Campo di calcio Donati via Imele  Pescara  – Campo di calcio San Marco, via San Marco Pescara Determina n. 1556 del 22-07-2026 ALLEGATO A – ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE_ CAMPO DONATI AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE_ CAMPO SAN MARCO ALLEGATO B _PRESA VISIONE DEI LUOGHI ALLEGATO C_INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALLEGATO D_ VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

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