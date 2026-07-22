Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Avviso per Manifestazione di Interesse finalizzata al conferimento dell’incarico in concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale – Campo di calcio Donati via Imele Pescara – Campo di calcio San Marco, via San Marco Pescara Determina n. 1556 del 22-07-2026 ALLEGATO A – ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE_ CAMPO DONATI AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE_ CAMPO SAN MARCO ALLEGATO B _PRESA VISIONE DEI LUOGHI ALLEGATO C_INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALLEGATO D_ VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it