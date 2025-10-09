- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 9, 2025
Attualità

Pescara, Avviso pubblico finalizzato al conferimento delle risorse pubbliche per gli interventi di cui al PO FEAMPA 2021/2027 PRIORITA’ 1 Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avviso pubblico finalizzato al conferimento delle risorse pubbliche per gli interventi di cui al PO FEAMPA 2021/2027 PRIORITA’ 1 Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale AZIONE 3 Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it

 

