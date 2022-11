Pescara, Avviso pubblico per la selezione di 60 giovani under 35 che vivono situazioni di marginalità per i corsi di formazione gratuiti indetti nell’ambito del progetto “Refurbish Ninja”

- Advertisement -

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Avviso pubblico per la selezione di 60 giovani under 35 che vivono situazioni di marginalità per i corsi di formazione gratuiti indetti nell’ambito del progetto “Refurbish Ninja: sapere, saper fare e saper essere riciclando le tecnologie per un futuro sostenibile” promosso dall’Associazione Culturale Telematica Metro Olografix in collaborazione con l’impresa culturale Melting Pro Learning e inserito nell’ambito del “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Pescara” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti sui temi dell’imprenditoria creativa, dello storytelling digitale e sull’utilizzo consapevole dei social network. I corsi avranno inizio a metà dicembre 2022 e per candidarsi bisognerà compilare un modulo online allegando la documentazione completa entro e non oltre le ore 18.00 del 30.11.2022. Per tutte le informazioni relative al bando e per compilare il modulo di partecipazione e gli allegati: https://www.refurbish.ninja/bando-2022/

