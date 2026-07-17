Pescara, Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione del programma artistico finalizzato alla realizzazione della VI edizione del Pescara Liberty Festival 2026

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:L’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione del programma artistico di iniziative ed eventi, inseriti e da inserire, quali concerti, spettacoli e masterclass finalizzati alla realizzazione della VI edizione del Pescara Liberty Festival 2026. AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ARTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VI EDIZIONE DEL PESCARA LIBERTY FESTIVAL 2026 OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ARTISTICO DI INIZIATIVE ED EVENTI, INSERITI E DA INSERIRE, QUALI CONCERTI, SPETTACOLI E MASTERCLASS FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA VI EDIZIONE DEL PESCARA LIBERTY FESTIVAL 2026 DESTINATARI: Il presente avviso è rivolto ad enti pubblici e privati, operatori economici, quali imprese, anche individuali, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, persone fisiche, non in conflitto di interessi, nei confronti dei quali non sussistano preclusioni a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (Titolo IV, Capo II, della Parte V del D.lgs. n. 36/2023) e di ogni altra situazione considerata pregiudizievole e il cui messaggio comunicazionale, a giudizio insindacabile dell’Ente Promotore, risulti compatibile con il tema e le finalità pubbliche perseguite – si apprende dalla nota stampa. ISTRUZIONI: La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata a: Comune di Pescara – Settore Promozione della Città – Servizio Politiche Culturali e Promozione dello Sport esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – viene evidenziato sul sito web. it e dovrà pervenire utilizzando l’allegato modello (All. B) e dovrà recare come oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ARTISTICO DA REALIZZARE PER LA VI EDIZIONE DEL PESCARA LIBERTY FESTIVAL 2026” Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa – viene evidenziato sul sito web. DATA DI PUBBLICAZIONE: 17/07/2026 DATA SCADENZA: 30/09/2026

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it