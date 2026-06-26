Pescara, Avviso pubblico per l’assegnazione in via sperimentale di n. 5 licenze temporanee aggiuntive per l’esercizio del servizio Taxi periodo luglio – ottobre 2026

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Al fine di potenziare i livelli del servizio di trasporto pubblico non di linea e far fronte al notevole incremento dei flussi turistici e degli eventi estivi sul territorio comunale, il Comune di Pescara intende procedere all’assegnazione in via sperimentale di n. 5 licenze temporanee aggiuntive per l’esercizio del servizio taxi – aggiunge la nota pubblicata. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai soggetti già titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Caratteristiche delle licenze Durata: 3 mesi decorrenti dalla data di rilascio (con eventuale facoltà di proroga per ulteriori 3 mesi nella stagione estiva successiva). Gestione: I titolari potranno gestire direttamente la licenza aggiuntiva (tramite sostituzione alla guida nei turni integrativi con familiari o dipendenti) oppure affidarla a terzi in possesso dei requisiti di legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Requisiti dei veicoli: Conformità agli standard europei sulle emissioni (almeno categoria Euro 6 o successive se si tratta di un veicolo diverso da quello della licenza ordinaria). Come partecipare e scadenze La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto dall’Ente, deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it Termine perentorio: entro e non oltre le ore 24:00 del 05/07/2026. Oggetto della PEC: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI N. 5 LICENZE TEMPORANEE AGGIUNTIVE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI”. Costi: All’istanza va allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 80,00 sul c/c postale n. 34140632 intestato a Comune Pescara – Suap (causale: “Avviso taxi diritti istruttoria”). Allegati obbligatori: Copia di un documento di identità in corso di validità. Criteri di assegnazione In caso di domande superiori al numero di licenze disponibili, verrà formulata una graduatoria basata sull’anzianità di titolarità della licenza taxi a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. In caso di parità, si applicheranno i criteri di preferenza previsti dal Regolamento Comunale (anzianità complessiva di servizio, titoli di studio, minore età). Informazioni e Contatti Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio SUAP Associato ai numeri 085.4283900. Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono scaricabili nella sezione allegati.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it