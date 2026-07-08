Pescara, Avviso pubblico refezione scolastica As 2026/2027

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’istanza può essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE ON LINE a seguito di accesso con SPID o CIE Apertura termini alle ore 9:00 dell’08/07/2026 Chiusura termini alle ore 23:59 del 30/06/2027 Istruzioni I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che intendono fruire del Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 possono iscrivere i propri figli tramite la procedura ON LINE attiva sulla piattaforma https://pescara – si apprende dal portale web ufficiale. ecivis.it, accedendo con l’identità digitale SPID e CIE. Il genitore/tutore, o colui che esercita la potestà genitoriale, potrà accedere con le proprie credenziali SPID/CIE e risulterà intestatario delle rette per l’iscrizione alla refezione per l’intero anno scolastico e sarà colui che potrà detrarre il costo dei pasti consumati dalla dichiarazione dei redditi – precisa la nota online. ALLEGATI DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA R. G. N. 1422 del 7/7/2026 AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2026/2027 ALLEGATO B – Modulo richiesta agevolazione tariffaria per Minore in situazione di disabilità (Legge 104/92) ALLEGATO C -Modulo “cambio tutore” ALLEGATO D -Modulo disdetta dal servizio di refezione scolastica ALLEGATO E – Modulo di richiesta “Dieta Speciale” ALLEGATO F – Nota Informativa per la compilazione del Certificato Medico per Dieta Sanitaria ALLEGATO G – Modulo per presentazione Certificato Medico per Dieta Sanitaria FAQ – REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2026-2027

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it