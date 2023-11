Pescara, Avviso pubblico trasporto scolastico studenti con disabilità

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Il Ministero dell’Interno di concerto con gli altri Ministeri competenti ha previsto un Fondo finalizzato al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, stanziando € 41.744,94 di risorse aggiuntive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il servizio prevede il trasporto degli studenti privi di autonomia ed in possesso di certificazione sanitaria attestante la disabilità (Legge 104/92 art. 3 commi 1 e 3), per raggiungere la sede scolastica e per il rientro da scuola al proprio domicilio – recita il testo pubblicato online. Tutte le informazioni sono riportate nell’avviso dedicato – aggiunge testualmente l’articolo online.

