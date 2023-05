Pescara, Avviso pubblico volto alla manifestazione di interesse nell’ambito dei servizi video e foto

- Advertisement -

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Comune di Pescara intende promuovere un’indagine finalizzata alla manifestazione di interesse per la selezione di soggetti in grado di svolgere il servizio video e foto ufficiale nel quadro delle azioni istituzionali volte all’organizzazione e realizzazione di attività culturali e di spettacolo, grandi eventi, manifestazioni e festival prodotti o promossi dal Comune di Pescara – La partecipazione all’avviso è aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (assenza delle condizioni di esclusione per la partecipazione ad una procedura d’appalto) e di comprovata esperienza acquisita in occasione di analoghi servizi già prestati.Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sopra indicati, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse – corredata anche da quanto successivamente riportato – all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it – Settore Promozione della Città, c.a – RUP Marcella Di Bartolomeo entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di soggetti destinatari di eventuale committenza nell’ambito dei servizi video e foto da realizzare in occasione delle attività connesse alla promozione culturale e turistica della città di PescaraTutte le informazioni e i relativi moduli sono riportati nell’avviso dedicato

