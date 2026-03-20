Pescara, avvocato Fraccastoro tra le eccellenze del Public Law in Europa: un orgoglio per l’Abruzzo

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, ha espresso le sue congratulazioni all’avvocato Giorgio Fraccastoro per il prestigioso riconoscimento ottenuto con l’inclusione nella Chambers Europe Guide 2026, che lo vede tra i professionisti di spicco nella classifica dedicata al Public Law per la prima volta.

Verrecchia ha sottolineato che si tratta di un risultato significativo che premia la competenza, la professionalità e l’impegno di Fraccastoro. Attualmente presidente della Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, l’avvocato è diventato un punto di riferimento nel settore, anche a livello europeo.

L’inserimento nella Chambers Europe Guide è un segno tangibile della qualità e delle competenze di Fraccastoro, e conferma le scelte azzeccate dell’amministrazione regionale guidata dal presidente Marsilio, che ha saputo individuare una figura di spicco per la guida dell’aeroporto d’Abruzzo.

Chambers and Partners è riconosciuta come la directory legale più autorevole a livello mondiale e l’inclusione nella sua graduatoria rappresenta un prestigio internazionale per i professionisti legali. Verrecchia ha evidenziato che questo traguardo non è soltanto motivo di orgoglio personale, ma rappresenta un elemento di prestigio per l’intera regione Abruzzo.

Il capogruppo ha ringraziato Fraccastoro per il suo impegno e per il contributo che continua a offrire con competenza e autorevolezza, confermando che il suo lavoro è motivo di orgoglio per l’Abruzzo.