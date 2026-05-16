Pescara, bambini in pista: conferenza stampa per presentare la manifestazione “Salta e Corri”

Si terrà lunedì 18 maggio, alle ore 10:30 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, una conferenza stampa per presentare la manifestazione sportiva “Salta e Corri – Divertimento e Movimento”.

L’evento, organizzato dall’Uisp e dalla Asd Cantera, è dedicato ai bambini della scuola primaria e si svolgerà presso lo Stadio Adriatico con l’obiettivo di avvicinarli all’atletica leggera.

I protagonisti di questa iniziativa saranno i giovani alunni delle scuole pescaresi, che avranno l’opportunità di partecipare a una giornata di sport e divertimento insieme a due atleti di livello internazionale: Giovanni De Benedictis, campione della marcia 20 km, e Gisella Orsini, specialista nella stessa disciplina.

Durante la conferenza stampa verranno illustrati tutti i dettagli dell’evento, che si propone di promuovere uno stile di vita attivo e sano tra i più giovani. Saranno presenti anche autorità e rappresentanti del mondo dello sport, tra cui l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il presidente del Coni Regionale Antonello Passacantando, il presidente dell’Asd Cantera Giovanni De Benedictis e il segretario generale della Uisp Alberto Carulli.

Si prevede una giornata ricca di emozioni e divertimento, che permetterà ai bambini di scoprire l’atletica leggera e di trascorrere del tempo all’aria aperta in compagnia di veri campioni.