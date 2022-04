Pescara, Bandi PNRR, il Comune riacquisisce l’area di via Di Girolamo

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Pescara scommette sul nuovo corso dell’impiantistica sportiva partecipando ai bandi del Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5) nella parte dedicata allo “Sport e all’inclusione sociale”. Il programma di partecipazione ai bandi e i due progetti per i quali si chiede il finanziamento sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, i consiglieri comunali Alessio Di Pasquale e Fabrizio Rapposelli e Fabrizio Toro in rappresentanza dell’Amatori Basket Pescara – In questo ambito il Pnrr indica tre categorie d’interventi, vale a dire nuove costruzioni, rigenerazione e qualificazione del patrimonio esistente con iter di progettazione in partnership con le federazioni.

Il Comune si è concentrato sulle prime due tipologie di azione e ha elaborato due schede progetto:la riqualificazione dell’attuale bocciodromo del quartiere Zanni, per un investimento da 800mila euro, che verrà recuperato e messo a disposizione delle società cittadine, in questa prima fase si è ipotizzato di prendere in considerazione basket, pallavolo e arti marziali (il cronoprogramma, in caso di concessione del finanziamento, prevede l’affidamento delle opere a marzo 2023 e conclusione dei lavori a gennaio 2026);la costruzione di un palazzetto polivalente ai Colli su una superficie di 7200 metri quadrati per un finanziamento da circa 3 milioni di euro (con campi per basket, pallavolo e calcio a 5), in via Di Girolamo, dove l’ente ha appena riacquisito a questo scopo dall’Amatori Basket la piena disponibilità di un’area di 14mila metri quadrati – Per i due impianti sportivi il tetto massimo di finanziamento è dunque di 3,8 milioni di euro, di cui 3.5 milioni di euro provenienti dal Pnrr e 300mila euro da un finanziamento Bei (Banda europea degli investimenti). Elemento comune e decisivo per i due interventi è quello dell’efficientamento energetico con prestazioni elevate degli impianti che andranno a essere realizzati – Il nuovo palazzetto dei Colli prevederà, se finanziato dal Pnrr, anche un percorso-salute esterno con diverse “stazioni fitness” e una parete per l’arrampicata sportiva – si legge sul sito web ufficiale. Anche per il palazzetto alle spalle degli ex Gesuiti la consegna dei lavori avverrebbe a marzo 2023, la conclusione dei lavori a gennaio 2026).

- Pubblicità -

.

L’assessore allo Sport Patrizia Martelli ha sottolineato .

Per Alessio di Pasquale . Fabrizio Toro si è detto .

Pescara, 26 aprile 2022





E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it