- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 29, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Bando a Sportello di finanziamenti interventi – voucher_ Progetto LIFE+ A_GreeNet_...
Attualità

Pescara, Bando a Sportello di finanziamenti interventi – voucher_ Progetto LIFE+ A_GreeNet_ Adriatic Climate Urban Network. Azione C.1: Coesione territoriale_Riapertura termini presentazione domanda

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:La domanda, redatta secondo il modulo riportato all’Allegato 1, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune – pescara – it – Settore Ambiente e Territorio, Servizio Valorizzazione del Verde con il seguente oggetto: “Bando a Sportello di Finanziamenti interventi-voucher” LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SONO QUELLI RIPORTATI NEL BANDO A SPORTELLO, MA I TERMINI DI PRESENTAZIONE SONO RIAPERTI, COME DA ATTO DI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 788 DEL 28.04.2026, DAL 04 MAGGIO AL 04 LUGLIO 2026. SI PRECISA INOLTRE CHE LA FASE ISTRUTTORIA SARA’ EFFETTUATA A PARTIRE DAL 06 LUGLIO 2026 A DIFFERENZA DI QUANTO RIPORTATO DALL’ART.11 DEL BANDO

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it