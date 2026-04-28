Pescara, Bando a Sportello di finanziamenti interventi – voucher_ Progetto LIFE+ A_GreeNet_ Adriatic Climate Urban Network. Azione C.1: Coesione territoriale_Riapertura termini presentazione domanda

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:La domanda, redatta secondo il modulo riportato all’Allegato 1, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune – pescara – it – Settore Ambiente e Territorio, Servizio Valorizzazione del Verde con il seguente oggetto: “Bando a Sportello di Finanziamenti interventi-voucher” LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SONO QUELLI RIPORTATI NEL BANDO A SPORTELLO, MA I TERMINI DI PRESENTAZIONE SONO RIAPERTI, COME DA ATTO DI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 788 DEL 28.04.2026, DAL 04 MAGGIO AL 04 LUGLIO 2026. SI PRECISA INOLTRE CHE LA FASE ISTRUTTORIA SARA’ EFFETTUATA A PARTIRE DAL 06 LUGLIO 2026 A DIFFERENZA DI QUANTO RIPORTATO DALL’ART.11 DEL BANDO

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it