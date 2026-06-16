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Attualità

Pescara, Bando di concorso integrativo n.1/2026 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

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Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Possono partecipare sia nuovi aspiranti all’assegnazione sia coloro che, già collocati nella graduatoria vigente del Bando di Concorso Generale ERP n. 1/2023, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, documentate ai fini del bando in oggetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Scadenza presentazione domande: ore 13:00 del 14/08/2026. Prevista la proroga solo e soltanto nei seguenti casi: alle ore 13:00 del 13/10/2026 per i lavoratori emigrati residenti nell’area europea; alle ore 13:00 del 12/11/2026 per i lavoratori emigrati residenti in paesi extra europei.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

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