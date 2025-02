Pescara, Bando Ospitalità Italiana della Camera di Commercio Chieti e Pescara

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Camera di commercio Chieti Pescara, in collaborazione con ISNART, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, società in house del sistema camerale, nell’ambito delle azioni per la promozione del settore turistico, prevede l’assegnazione per il 2025 della certificazione di qualità “Ospitalità Italiana” tramite l’attribuzione di classi di merito (rating) alle imprese con sede legale e/o operativa nelle province di Chieti o di Pescara che esercitino l’attività di: Albergo ;Ristorante; Agriturismo; Bed & Breakfast (solo se iscritti alla Camera di commercio ed esclusi affittacamere);Camping; Stabilimenti balneari; Attività commerciali e produttivo commerciali. I riconoscimenti saranno assegnati, previo superamento di apposito audit di verifica, ad un massimo di n. 60 imprese di cui 20 riservate alle imprese con sede legale o operativa nei comuni del comprensorio della Costa dei Trabocchi considerato nel progetto Marchio Costa dei Trabocchi.Maggiori informazioni sul bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sulla pagina della Camera di commercio dedicata all’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale.

