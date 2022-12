Pescara, Bando per 3 tirocini formativi presso il TAR Abruzzo – Pescara

- Advertisement -

Bando n. 18/2022, per lo svolgimento di tre tirocini formativi ex art. 73 d.l. n. 69/2013. Il termine di scadenza per la proposizione delle candidature è il 17 dicembre 2022. Il bando è pubblicato nelle sezioni “Bandi di tirocinio” (home page) e “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi tirocini” del sito istituzionale della giustizia amministrativa: www.giustizia-amministrativa – it

