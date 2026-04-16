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Attualità

Pescara, Bando pubblico per l’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree del demanio marittimo. Individuazione numero massimo di autorizzazioni concedibili per la stagione balneare 2026

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Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Bando pubblico per l’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree del demanio marittimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Individuazione numero massimo di autorizzazioni concedibili per la stagione balneare 2026. SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12:00 DEL 05.05.2026 1) DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RG 665 DEL 13.04.2026; 2) ALL. A BANDO PUBBLICO; 3) ALL. B SCHEMA DI DOMANDA; 4) ALL. C DICHIARAZIONE ANTIMAFIA; 5) DET. REGIONE ABRUZZO N. 4524/2026 6) ORDINANZA BALNEARE 2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

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