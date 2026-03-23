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Pescara: Beniamino Cardines candidato autore del decennio con la trilogia de “Le avventure di Plastica”

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Lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines è stato nominato candidato “Autore del decennio 2016-2026” dal network internazionale LFA Publisher. La candidatura è stata annunciata da Lello Lucignano, editore del network editoriale.

Cardines è noto per la sua trilogia de “Le avventure di Plastica 1/2/3”, che ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Il primo libro della serie, “Le avventure di Plastica 1/L’inizio delle cose”, ha vinto il Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico 2019”, presieduto da Giovanni D’Alessandro. I successivi volumi, “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” e “Le avventure di Plastica 3/Cose dell’amore”, hanno continuato ad ottenere successo tra pubblico e critica.

Cardines è stato insignito del titolo di “Miglior Autore dell’anno 2022/2023” da LFA Publisher Italia-Spagna, durante una premiazione al Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2023. È stato anche proclamato “Scrittore ecologico d’eccellenza nazionale” con il Premio Alter News Press 2023 della FIGEC e ha ricevuto il Premio “Cultura Inclusiva e Arte” Agape 2023.

Il talento letterario di Cardines è stato riconosciuto anche a livello internazionale, con il Premio Internazionale Luca Romano per la Cultura nel 2024.

Il sito del scrittore ha rilasciato una dichiarazione sulla sua opera: “Scrivo per i cittadini di domani. Mi servo dei libri per provare a dire qualcosa, anche divertendo. Con ‘Le avventure di Plastica 1/2/3’ sono accadute molte cose che non avrei mai immaginato. Sì, questa ragazzina dall’insolito nome, Plastica, un po’ mi ha cambiato la vita. La mia letteratura è presa di coscienza, scrivo per i ragazzi e per gli adulti con la stessa passione e lo stesso entusiasmo. Credo nel potere delle parole e della letteratura, si possono mettere in evidenza questioni e problematiche altrimenti difficili da affrontare”.

Lello Lucignano, editore di LFA Publisher, ha commentato la scelta di candidare Cardines come “Autore del decennio”: “La trilogia de “Le avventure di Plastica” ha conquistato i giovani lettori e appassionato anche il pubblico degli adulti. Abbiamo deciso di candidare Beniamino Cardines già ‘Autore dell’anno 2022-23’. ‘Plastica’ è uno dei progetti più belli e importanti che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni, ne siamo entusiasti. Ha un messaggio fortissimo, è una presa di coscienza generazionale”.

Cardines ha espresso gratitudine per la candidatura e ha sottolineato l’onore di ricevere un riconoscimento così prestigioso che incoraggia la nuova letteratura abruzzese e non solo.

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