Pescara, Bilancio partecipativo, conclusa la fase attuale della prima edizione

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Con l’approvazione dell’elenco delle proposte votate si è conclusa la fase attuale della prima edizione del Bilancio partecipativo del Comune di Pescara, che ha visto la presentazione di 21 proposte progettuali per le quali i cittadini sono stati chiamati ad esprimere le proprie preferenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. La procedura di voto ha restituito l’elenco delle proposte che l’Amministrazione realizzerà a partire dalla più votata, che è risultata essere “L’isola dei bambini – C’è posto anche per noi!” di FIAB Pescarabici APS. La fase successiva ne prevede la presa in carico da parte degli Uffici tecnici che provvederanno a curare la progettazione dell’intervento, con cui verrà determinato l’importo esatto necessario alla realizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In tal modo sarà anche possibile individuare eventuali proposte che seguono nell’elenco la prima più votata, che potranno essere realizzate a concorrenza della somma stanziata dall’Amministrazione per il 2026, pari a 100.000,00 euro, nel rispetto dell’ordine di graduatoria – In ogni caso tutte le proposte progettuali pervenute costituiscono un patrimonio informativo di cui l’Amministrazione farà tesoro tenendone conto quale espressione di un quadro esigenziale nell’ambito della definizione dei documenti di programmazione, al fine di rispondere alle esigenze manifestate dalla comunità. Sarà possibile tenersi aggiornati consultando la sezione dedicata al Bilancio partecipativo, ove saranno pubblicate tutte le informazioni riguardanti le fasi di avanzamento delle attività e le novità per la prossima edizione 2027 del Bilancio Partecipativo del Comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it