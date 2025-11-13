Pescara, Bilancio partecipativo, prende il via la procedura

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Pescara dà il via all’iter del Bilancio partecipativo, uno strumento privilegiato per favorire una reale apertura dell’Amministrazione alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione che può presentare idee e progettuali da sottoporre al vaglio del Comune e di tutti i cittadini.Per illustrare a tutti gli interessati la procedura, prevista nel Regolamento comunale per la disciplina del Bilancio partecipativo (approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 6 marzo 2023), si terrà il 18 novembre p.v. una assemblea pubblica, che si svolgerà alle ore 10:30 nella Sala Consiliare del Comune – si apprende dalla nota stampa. Lo stesso giorno, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso pubblico, sarà avviata la prima fase della procedura, finalizzata a reperire proposte progettuali da parte di tutti i cittadini aventi diritto – recita il testo pubblicato online. Nella sezione dedicata sarà possibile scaricare l’Avviso pubblico e la relativa modulistica per presentare progetti, interventi e/o iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel frattempo è possibile consultare il regolamentoRegolamento comunale per la disciplina del bilancio partecipativo

