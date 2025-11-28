Pescara, Bilancio Partecipativo, proposte da presentare entro il 17 dicembre 2025

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Ha preso il via l’iter del Bilancio partecipativo, uno strumento privilegiato per favorire una reale apertura dell’Amministrazione alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione che può presentare idee e progettuali da sottoporre poi al vaglio del Comune e di tutti i cittadini.E’ possibile presentare proposte progettuali entro il 17 dicembre 2025.Per scoprire come partecipare scarica qui l’Avviso pubblico e la relativa modulistica (https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it/node/14338)

