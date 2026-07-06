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Attualità

Pescara, Bilancio partecipativo, riaperti i termini per votare i progetti dei cittadini

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Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Sono riaperti i termini per votare per una delle 21 proposte di Bilancio partecipativo 2026 esprimendo la propria preferenza attraverso due modalità:   Online: accedendo dalla home page del Comune (sezione “Votazione proposte di Bilancio partecipativo edizione 2026”) tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); Di persona: recandosi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune, in Piazza Italia   Sarà possibile votare dalle ore 09:00 di martedì 07/07/2026 e sino alle ore 12:30 di lunedì 13/07/2026 al seguente link    

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it

 

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