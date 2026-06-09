Pescara, Bilancio partecipativo, scade il 10 giugno il termine per votare i progetti dei cittadini

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:C’è tempo fino a mercoledì 10 giugno per esprimere la propria preferenza sui 21 progetti presentati dai cittadini nell’ambito del Bilancio partecipativo 2026. L’Amministrazione comunale ha già stanziato una somma di 100.000 euro per finanziare le proposte più votate, con l’obiettivo di intercettare ulteriori risorse per realizzare il maggior numero possibile di interventi sul territorio – recita il testo pubblicato online. Chi può votare Il voto è aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni e siano residenti o domiciliati nel Comune di Pescara – Come si vota È possibile esprimere la propria preferenza attraverso due modalità: Online: Accedendo dalla home page del Comune (sezione “Votazione proposte di Bilancio partecipativo edizione 2026”) tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Di persona: Recandosi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune, in Piazza Italia – si legge sul sito web ufficiale. Come consultare i progetti I contenuti e i dettagli di tutte le proposte sono consultabili online – si apprende dalla nota stampa. Prima di votare, i cittadini possono esaminare le schede dei progetti visitando il sito istituzionale seguendo questo link (https://shorturl.at/vxJG5).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it