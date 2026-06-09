Pescara, Bilancio partecipativo, scade il 10 giugno il termine per votare i progetti dei cittadini

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:C’è tempo fino a mercoledì 10 giugno per esprimere la propria preferenza sui 21 progetti presentati dai cittadini nell’ambito del Bilancio partecipativo 2026. L’Amministrazione comunale ha già stanziato una somma di 100.000 euro per finanziare le proposte più votate, con l’obiettivo di intercettare ulteriori risorse per realizzare il maggior numero possibile di interventi sul territorio – recita il testo pubblicato online. Chi può votare Il voto è aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni e siano residenti o domiciliati nel Comune di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Come si vota È possibile esprimere la propria preferenza attraverso due modalità: Online: Accedendo dalla home page del Comune (sezione “Votazione proposte di Bilancio partecipativo edizione 2026”) tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Di persona: Recandosi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune, in Piazza Italia – Come consultare i progetti I contenuti e i dettagli di tutte le proposte sono consultabili online – Prima di votare, i cittadini possono esaminare le schede dei progetti visitando il sito istituzionale seguendo questo link (https://shorturl.at/vxJG5).

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it