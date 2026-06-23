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Pescara, bilancio positivo per il Centro Erogazione Servizi Pescara Sud: conferenza stampa Asl e Comune per la Giornata nazionale delle periferie urbane

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Nella giornata di domani, mercoledì 24 giugno 2026, il Comune di Pescara e la Asl organizzeranno una conferenza stampa alle ore 11 per tracciare il bilancio del Centro Erogazione Servizi (CERS) Pescara Sud, che svolge un ruolo chiave nel campo della salute, assistenza e inclusione sociale in una zona periferica della città. L’appuntamento avrà luogo nell’ufficio del responsabile del CERS di via Rio Sparto, e la presenza di giornalisti è stata sollecitata.

Alla conferenza stampa, presiederanno il direttore generale della Asl, Vero Michitelli, l’assessore comunale Adelchi Sulpizio, l’assessore regionale Nicoletta Verì e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. L’evento avrà luogo il 24 giugno 2026 alle ore 11 presso la via Rio Sparto 1.

Il Centro Erogazione Servizi (CERS) di Pescara Sud è un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale, fornendo servizi essenziali per promuovere la salute e l’inclusione sociale nella zona periferica della città. Durante la conferenza stampa, saranno discussi i risultati e le attività svolte dal CERS, evidenziando l’impegno e la dedizione del personale che opera in quest’area.

Si invita la stampa ad partecipare all’evento e a contribuire alla diffusione delle informazioni riguardanti il ruolo e l’importanza del Centro Erogazione Servizi di Pescara Sud nella comunità locale.

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