Pescara, blitz della Polizia Locale: 35 Fat Bike sequestrate in due giorni

Sono stati intensificati in città i controlli della Polizia Locale sulle biciclette elettriche, con particolare attenzione alle cosiddette Fat Bike, sempre più diffuse sulle strade cittadine.

Nei primi due giorni di controlli, gli agenti hanno effettuato 191 verifiche, sottoponendo a sequestro cautelare amministrativo 35 biciclette elettriche. L’attenzione della Polizia Locale si concentra in particolare sulla propulsione iniziale del mezzo, che non deve superare i 6 km/h. Nel caso in cui tale limite venga superato, gli agenti procedono al sequestro cautelare amministrativo della bicicletta.

Il Sindaco Carlo Masci ha sottolineato l’importanza di questi controlli per garantire la sicurezza di ciclisti, pedoni, automobilisti e di tutti coloro che si muovono per la città. Masci ha dichiarato: “Troppo spesso alcune di queste biciclette elettriche, in particolare le Fat Bike, assomigliano più a motorini che a biciclette, con prestazioni assolutamente incompatibili con la normativa e con la sicurezza urbana. È evidente che non possiamo consentire la circolazione di veicoli alterati o non conformi, perché rappresentano un pericolo concreto per i pedoni, per chi guida e per gli stessi conducenti.”

I controlli proseguiranno quotidianamente in tutta la città, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade e verificare che i mezzi elettrici in circolazione rispettino i requisiti previsti dalla legge.