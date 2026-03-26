- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara: Blitz della Polizia Stradale per contrastare guida sotto l’effetto di alcol...
Cronaca

Pescara: Blitz della Polizia Stradale per contrastare guida sotto l’effetto di alcol e droga, decurtati oltre 90 punti e ritirate 8 patenti.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e il Molise ha recentemente comunicato di aver decurtato oltre 90 punti e ritirato 8 patenti di guida in una sola notte a Pescara, per violazioni legate all’abuso di alcol e droga.

La Polizia Stradale di Pescara ha organizzato un imponente servizio di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti nei giorni scorsi, con l’utilizzo di un laboratorio mobile e la presenza del personale sanitario della Questura di Pescara. I controlli hanno portato alla sanzione di numerosi conducenti, principalmente nella fascia di età dei ventenni.

Tra i sanzionati, una ragazza di 28 anni è stata trovata positiva ad un tasso di alcool nel sangue ben oltre il limite consentito, pari a 1,12 g/l, e all’assunzione di cocaina tramite un test salivare. Inoltre, sono stati ritirati 8 patenti di guida in una sola notte, tra cui quelle di due giovanissimi neo patentati che avevano conseguito la patente da poco tempo.

La Polizia Stradale ha annunciato che i controlli continueranno anche nei prossimi weekend, al fine di contrastare l’abuso di alcol e droga alla guida e garantire la sicurezza stradale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it