Pescara: Blitz della Polizia Stradale per contrastare guida sotto l’effetto di alcol e droga, decurtati oltre 90 punti e ritirate 8 patenti.

Il Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e il Molise ha recentemente comunicato di aver decurtato oltre 90 punti e ritirato 8 patenti di guida in una sola notte a Pescara, per violazioni legate all’abuso di alcol e droga.

La Polizia Stradale di Pescara ha organizzato un imponente servizio di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti nei giorni scorsi, con l’utilizzo di un laboratorio mobile e la presenza del personale sanitario della Questura di Pescara. I controlli hanno portato alla sanzione di numerosi conducenti, principalmente nella fascia di età dei ventenni.

Tra i sanzionati, una ragazza di 28 anni è stata trovata positiva ad un tasso di alcool nel sangue ben oltre il limite consentito, pari a 1,12 g/l, e all’assunzione di cocaina tramite un test salivare. Inoltre, sono stati ritirati 8 patenti di guida in una sola notte, tra cui quelle di due giovanissimi neo patentati che avevano conseguito la patente da poco tempo.

La Polizia Stradale ha annunciato che i controlli continueranno anche nei prossimi weekend, al fine di contrastare l’abuso di alcol e droga alla guida e garantire la sicurezza stradale.