Pescara, Bollettino di criticità del giorno 08 luglio 2026 – Rischio Temporali Giallo

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In data odierna è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale “BOLLETTINO DI CRITICITA’ N. 209”. Tale BOLLETTINO prevede per la giornata di domani giovedì 09 Luglio 2026, per la nostra area Abru-C, CRITICITA’ ORDINARIA ALLERTA GIALLA PER RISCHIO TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO. Sono previste precipitazioni, sparse, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su zone interne e rilievi, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; N.B. Nello scenario del rischio idraulico è ricompreso anche quello del rischio idrogeologico – CONSULTA LE MAPPE DI CRITICITA’ clicca qui CONSULTA IL BOLLETTINO DI CRITICITA’ EMESSO DAL CENTRO FUNZIONALE REGIONE ABRUZZO clicca qui COSA FARE IN CASO DI ROVESCI DI PIOGGIA E GRANDINE, TEMPORALI E FULMINI: clicca qui

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it