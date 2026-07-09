- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Luglio 9, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Bollettino di criticità del giorno 08 luglio 2026 – Rischio Temporali...
Attualità

Pescara, Bollettino di criticità del giorno 08 luglio 2026 – Rischio Temporali Giallo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In data odierna è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale “BOLLETTINO DI CRITICITA’ N. 209”.   Tale BOLLETTINO prevede per la giornata di domani giovedì 09 Luglio 2026, per la nostra area Abru-C, CRITICITA’ ORDINARIA ALLERTA GIALLA PER RISCHIO TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO.   Sono previste precipitazioni, sparse, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su zone interne e rilievi, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;   N.B. Nello scenario del rischio idraulico è ricompreso anche quello del rischio idrogeologico –   CONSULTA LE MAPPE DI CRITICITA’   clicca qui   CONSULTA IL BOLLETTINO DI CRITICITA’ EMESSO DAL CENTRO FUNZIONALE REGIONE ABRUZZO   clicca qui   COSA FARE IN CASO DI ROVESCI DI PIOGGIA E GRANDINE, TEMPORALI E FULMINI:   clicca qui  

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it