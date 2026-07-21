Pescara, Bollettino di criticità del giorno 21 luglio 2026 – Rischio Temporali Giallo

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nel pomeriggio di oggi martedì 21 Luglio 2026, per la nostra area Abru-C, è prevista CRITICITA’ ORDINARIA ALLERTA GIALLA PER RISCHIO TEMPORALI. Dalle ore 14:00 di martedì 21 luglio fino alle ore 24:00 di mercoledì 22 luglio 2026 sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati – precisa il comunicato. N.B. Nello scenario del rischio idraulico è ricompreso anche quello del rischio idrogeologico – riporta testualmente l’articolo online. CONSULTA IL BOLLETTINO DI CRITICITA’ EMESSO DAL CENTRO FUNZIONALE REGIONE ABRUZZO clicca qui COSA FARE IN CASO DI ROVESCI DI PIOGGIA E GRANDINE, TEMPORALI E FULMINI: clicca quiNel pomeriggio di oggi martedì 21 Luglio 2026, per la nostra area Abru-C, è prevista CRITICITA’ ORDINARIA ALLERTA GIALLA PER RISCHIO TEMPORALI. Dalle ore 14:00 di martedì 21 luglio fino alle ore 24:00 di mercoledì 22 luglio 2026 sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati – precisa il comunicato. N.B. Nello scenario del rischio idraulico è ricompreso anche quello del rischio idrogeologico – riporta testualmente l’articolo online. CONSULTA IL BOLLETTINO DI CRITICITA’ EMESSO DAL CENTRO FUNZIONALE REGIONE ABRUZZO clicca qui COSA FARE IN CASO DI ROVESCI DI PIOGGIA E GRANDINE, TEMPORALI E FULMINI: clicca qui

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it