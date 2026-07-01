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Attualità

Pescara, Bollettino di criticità del giorno 30 giugno 2026

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Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di martedì 30 giugno 2026 previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano/serale sui rilievi e zone interne, con quantitativi cumulati puntualmente moderati – precisa il comunicato. Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di mercoledì 01 luglio 2026 previste precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna su zone interne e rilievi con quantitativi cumulati puntualmente moderati – precisa il comunicato. Clicca qui per il bollettino del 30 giugno  Clicca qui per il bollettino del 30 giugno  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

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