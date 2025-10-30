Pescara, Bus navetta gratuito per il cimitero dei Colli dal 30 ottobre al 2 novembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Anche quest’anno, su iniziativa del Comune di Pescara, sarà garantito il servizio gratuito di bus navetta per raggiungere il cimitero di Colli Madonna in occasione della commemorazione dei defunti – Un servizio aggiuntivo per la Tua programmato da giovedì 30 ottobre fino a domenica 2 novembre, con questo itinerario (dalle ore 9 alle 17, ogni 15 minuti): parcheggio comunale del piazzale Conad che fa da capolinea (rotatoria via Di Sotto) – Salita Tiberi – Strada Colle di Mezzo – Strada Pandolfi – Via Di Sotto e ritorno al capolinea al Parcheggio comunale – In totale sono previste 33 corse al giorno – riporta testualmente l’articolo online. Questi gli orari, pubblicati da Tua – si legge sul sito web ufficiale. ORARI DI PARTENZA: 9.00 – 9.15 – 9.30 – 9.45 – 10.00 – 10.15 – 10.30 – 10.45 – 11.00 – 11.15 – 11.30 – 11.45 – 12.00 – 12.15 – 12.30 – 12.45 – 13.00 – 13.15 – 13.30 – 13.45 -14.00 – 14.15 – 14.30 – 14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 16.00 – 16.15 – 16.30 – 16.45 – 17.00Inoltre in questi giorni, da giovedì 30 ottobre al 2 novembre, cambia la viabilità nelle aree vicine ai due cimiteri.1) Cimitero Colli Madonna•⁠ ⁠Senso unico su via Colle di Mezzo (tra strada Ciattoni e via Pandolfi) con direzione est/ovest – a salire – recita la nota online sul portale web ufficiale. •⁠ ⁠In caso di traffico intenso, la Polizia Locale potrà estendere il senso unico fino a via del Santuario (a salire) 2) Cimitero San Silvestro•⁠ ⁠Divieto di sosta e fermata con rimozione su entrambi i lati di via Luciani•⁠ ⁠Senso unico su via Vallelunga, direzione mare → monti, tra l’ingresso del nuovo cimitero e via Colle Renazzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

