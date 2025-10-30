- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 30, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Bus navetta gratuito per il cimitero dei Colli dal 30 ottobre...
Attualità

Pescara, Bus navetta gratuito per il cimitero dei Colli dal 30 ottobre al 2 novembre

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Anche quest’anno, su iniziativa del Comune di Pescara, sarà garantito il servizio gratuito di bus navetta per raggiungere il cimitero di Colli Madonna in occasione della commemorazione dei defunti – Un servizio aggiuntivo per la Tua programmato da giovedì 30 ottobre fino a domenica 2 novembre, con questo itinerario (dalle ore 9 alle 17, ogni 15 minuti): parcheggio comunale del piazzale Conad che fa da capolinea (rotatoria via Di Sotto) – Salita Tiberi – Strada Colle di Mezzo – Strada Pandolfi – Via Di Sotto e ritorno al capolinea al Parcheggio comunale – In totale sono previste 33 corse al giorno – riporta testualmente l’articolo online. Questi gli orari, pubblicati da Tua – si legge sul sito web ufficiale. ORARI DI PARTENZA: 9.00 – 9.15 – 9.30 – 9.45 – 10.00 – 10.15 – 10.30 – 10.45 – 11.00 – 11.15 – 11.30 – 11.45 – 12.00 – 12.15 – 12.30 – 12.45 – 13.00 – 13.15 – 13.30 – 13.45 -14.00 – 14.15 – 14.30 – 14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 16.00 – 16.15 – 16.30 – 16.45 – 17.00Inoltre in questi giorni, da giovedì 30 ottobre al 2 novembre, cambia la viabilità nelle aree vicine ai due cimiteri.1) Cimitero Colli Madonna•⁠  ⁠Senso unico su via Colle di Mezzo (tra strada Ciattoni e via Pandolfi) con direzione est/ovest – a salire – recita la nota online sul portale web ufficiale. •⁠  ⁠In caso di traffico intenso, la Polizia Locale potrà estendere il senso unico fino a via del Santuario (a salire) 2)  Cimitero San Silvestro•⁠  ⁠Divieto di sosta e fermata con rimozione su entrambi i lati di via Luciani•⁠  ⁠Senso unico su via Vallelunga, direzione mare → monti, tra l’ingresso del nuovo cimitero e via Colle Renazzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it