Pescara, Caf Uil Abruzzo attiva sportello pagamenti per cittadini: ampia gamma di servizi a disposizione

Il Caf Uil Abruzzo ha annunciato l’attivazione di un nuovo sportello pagamenti per gli utenti su tutto il territorio regionale. Grazie a questo servizio, i cittadini potranno effettuare in modo semplice, veloce e sicuro numerose operazioni direttamente presso le sedi Caf presenti in Abruzzo.

Tra i pagamenti possibili tramite il nuovo sportello ci sono bollettini MAV e RAV, pagamenti tramite PagoPA, modelli F24, bollo auto, ricariche telefoniche nazionali e internazionali, acquisto di PIN e gift card e altri pagamenti di servizi e utenze.

Annarita Di Domenicantonio, presidente regionale Caf Uil Abruzzo, ha commentato: “Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più capillare e accessibile la rete dei servizi dedicati ai cittadini, offrendo un punto di riferimento affidabile per la gestione di pratiche e pagamenti quotidiani.”

Il nuovo servizio è già disponibile in tutte le sedi Caf Uil Abruzzo. Per conoscere l’elenco completo degli uffici e trovare il punto più vicino, è possibile consultare il sito www.cafuilabruzzo.it.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Barbara Del Fallo al numero di telefono 3392938948 o via email all’indirizzo barbaradelfallo@gmail.com.