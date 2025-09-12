Pescara, CALL – Selezione Youth Workers

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di Pescara, insieme alle associazioni Artisti per il Matta e Prossimità alle Istituzioni, lancia una straordinaria opportunità per i giovani Youth Worker (18–25 anni, inoccupati/disoccupati): 10 posti disponibili per partecipare alla co-progettazione di attività innovative, con una premialità finale di € 500 per ciascun selezionato – recita il testo pubblicato online. Le candidature saranno aperte dalle ore 12:00 del 15 settembre fino al ore 23:59 del 19 settembre 2025 e accolte in ordine di arrivo – riporta testualmente l’articolo online. Solo i primi 10 avranno accesso!Iscriviti subito compilando il Modulo Google al link: https://www.spaziomatta – viene evidenziato sul sito web. it/call-selezione-youth-workers/Unisciti a noi e porta la tua energia nel futuro della città!

