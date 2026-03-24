Pescara, cantiere del Parco Nord avviato: consigliere Pastore difende il progetto

Il consigliere comunale Massimo Pastore ha rilasciato una dichiarazione in merito al Parco Nord di Pescara, confermando che il cantiere è stato avviato e che i lavori di pulizia e sfalcio sono in corso.

Pastore ha affermato: “Questa mattina sono andato di persona nell’area del cosiddetto Parco Nord e ho accertato che il cantiere è stato avviato. Il primo passaggio – quello della pulizia, dello sfalcio, con la rimozione degli alberi morti – è in corso proprio in queste ore.”

Il consigliere ha inoltre sottolineato che non ha senso continuare a sollevare polemiche su un progetto che cambierà il volto della zona nord di Pescara e che è stato condiviso dal Consiglio comunale quasi al completo. “Nonostante le critiche, ho lavorato a lungo su questo progetto e ci ho creduto fortemente”, ha dichiarato.

In allegato al comunicato stampa è stata inclusa una foto scattata nell’area del Parco Nord, che mostra chiaramente la rimozione degli alberi morti in corso.

I lavori per la realizzazione del Parco Nord sono quindi ufficialmente partiti, suscitando reazioni contrastanti all’interno della comunità di Pescara. La trasformazione della zona nord della città sarà notevole e l’opinione pubblica si divide sulle potenziali conseguenze di questo intervento urbanistico.