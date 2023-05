Pescara, CAPACIdi – Giornata mondiale della Legalità

- Advertisement -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

CAPACIdi” è un contenitore di riflessioni, di condivisione, di esperienze che hanno lo scopo di tenere alta l’attenzione sul tema della tutela della legalità e sul significato e sull’importanza che questa ha nel garantire la convivenza civile e la coesione sociale – si apprende dalla nota stampa. Il calendario delle iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune di Pescara, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità 2023,è stato presentato questa mattina in conferenza stampa, alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio, e del Generale Domenico Trozzi (Fondatore e Presidente Onorario dell’Associazione Prossimità alle Istituzioni). Presenti, inoltre, Daniela Puglisi dell’Ufficio Scolastico Provinciale e i Dirigenti Scolastici delle scuole pescaresi coinvolte nei numerosi eventi.Le iniziative, ideate per sensibilizzare le giovani generazioni e la cittadinanza sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata, prenderanno il via domani, sabato 20 maggio alle ore 15:00 con “San Donato Street Basket”, il Playground 3×3 di basket che si svolgerà nei campi di Piazza Italo Febo e del Centro Polivalente Monsignor Britti di via Rio Sparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Domenica 21 p.v. sarà la volta di “Un goal per la Legalità”, un triangolare di calcio a 5 e una gara di atletica 50×100, organizzati nei campi della Parrocchia San Marco Evangelista, ai quali parteciperanno una rappresentanza di ragazzi delle periferie di Pescara, una squadra proveniente dal quartiere Zen di Palermo e una da Bari vecchia – Si proseguirà lunedì 22 maggio con la “Passeggiata della Legalità”, una marcia non competitiva che coinvolgerà 500 bambini del Comprensivo “Pescara 1” insieme alle Istituzioni civili e militari – aggiunge la nota pubblicata. La partenza è prevista alle ore 10:30 dalla scuola “U. Foscolo” con arrivo al Parco dell’Accoglienza di via Po – recita il testo pubblicato online. Nella stessa giornata, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, avrà luogo il convegno “Giovani & Legalità”, con i ragazzi del Liceo Classico “G. D’Annunzio” e l’intervento del Presidente del Tribunale dei Minorenni di L’Aquila, il Dirigente del C.O.S.C. Abruzzo e la Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Pescara – Martedì 23 maggio si svolgeranno gli eventi conclusivi, tra cui l’incontro “Le regole del gioco”, con i bambini del Comprensivo “Pescara 9” e l’iniziativa “Il Tribunale si apre ai ragazzi”, il cui inizio è previsto alle ore 11:00 con un flashmob organizzato dai ragazzi del Liceo MiBe presso il Tribunale, seguito da un convegno sul tema della legalità, con la presenza del Presidente del Tribunale, Angelo Mariano Bozza e del Procuratore Aggiunto, Anna Rita Mantini.L’evento clou sarà l’incontro “Scuola, Sport & Legalità”, che si terrà il 23 maggio dalle ore 9:30all’Auditorium Flaiano – I ragazzi delle scuole superiori “Da Vinci”, “Galilei”, “Marconi” e “De Cecco” assisteranno alla proiezione del film documentario “Alla luce del sole” e successivamente ad una tavola rotonda che vedrà la partecipazione dei dirigenti scolastici e di importanti ospiti chiamati a testimoniare il loro impegno nella lotta alla criminalità mafiosa, tra cui il Generale Domenico Trozzi, Rosaria Costa (ved. Vito Schifani), Manuela Olivieri (ved. Pietro Mennea), il Col. Claudio Santoliquido, Don Angelo Cassano e Bartolo Vultaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. “È un momento importante di riflessione e impegno, in cui tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo per combattere le mafie e promuovere una cultura di legalità e giustizia – si legge sul sito web ufficiale. Le iniziative non sono mai troppe – ha dichiarato questa mattina il sindaco, Carlo Masci – e sono fondamentali per mantenere costante il ricordo di uomini e donne che, al servizio dello Stato, si sono sacrificate per combattere la criminalità mafiosa”. “Tutte queste iniziative ci ricordano che la lotta alla mafia è un tema su cui non possiamo e non dobbiamo mai abbassare la soglia di attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo è importante coinvolgere i giovani, per coltivare in loro il seme della legalità e promuovere un più diffuso senso del rispetto delle istituzioni – Ringrazio di cuore Prossimità alle Istituzioni per il lavoro che svolgono costantemente sul territorio, il Tribunale di Pescara, l’Ufficio Scolastico Provinciale e tutti i Dirigenti Scolastici che hanno aderito con grande convinzione alle iniziative in calendario”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia, Adelchi Sulpizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Pescara, 19 maggio 2023

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it