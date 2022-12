Pescara, Capodanno in Piazza della Rinascita

- Advertisement -

Piazza della Rinascita sarà teatro domani 31 dicembre 2022 dalle ore 22 della serata spettacolo con Marco Papa e Vincenzo Olivieri che in musica e cabaret accompagneranno la città di Pescara verso il nuovo anno 2023 con il tradizionale brindisi allo scoccare della mezzanotte – si apprende dalla nota stampa. La sera del primo di gennaio 2023, invece, appuntamento con il concerto, sempre in Piazza Salotto, di Loredana Bertè (in questo caso si aprirà alle ore 19 con ingresso limitato alla capienza della piazza).

