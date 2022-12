Pescara capofila del progetto “Casa delle Tecnologie emergenti”

- Advertisement -

Pescara partecipa al progetto “Casa delle Tecnologie emergenti” aderendo al partenariato che vede impegnati l’Arap (Azienda regionale attività produttive), il Politecnico di Torino (Centro Nexa), l’Università d’Annunzio e undici aziende del settore privato, in alcuni casi anche multinazionali o partecipate, con sede in Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo – L’istanza, inoltrata al Mise, è stata illustrata questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sala consiliare di Palazzo di città e alla quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, l’assessore comunale all’Innovazione tecnologica, Eugenio Seccia, il presidente di Arap, Giuseppe Savini, e alcuni rappresentanti delle strutture di ricerca coinvolte – si apprende dalla nota stampa. Per tecnologie emergenti si intendono Blockchain, Intelligenza artificiale, Realtà aumentata (virtuale e immersiva), IoT (Internet delle cose) e tecnologie quantistiche – si apprende dalla nota stampa. . Il progetto CTE, esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato, raccoglie infatti la sfida dell’innovazione sviluppandone sul territorio applicazioni ed effetti economici – precisa la nota online. . La Casa delle Tecnologie emergenti prefigura un centro di trasferimento tecnologico che renderà complementari le competenze scientifiche delle università e dei centri di ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale per l’applicazione e la diffusione delle citate tecnologie, questo grazie allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci (5G) e alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G), attraverso: – 1. la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione finalizzate ad ampliare l’offerta di servizi e a migliorare quelli esistenti sul territorio; – 2. sostegno a start-up e al trasferimento tecnologico verso le imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iter ha preso le mosse da una delibera Cipe del 2018, quindi ha completato il proprio percorso con il decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo economico) dello scorso mese di agosto che ha inteso in questo modo dare una spinta concreta allo sviluppo di processi, prodotti e modelli di business e organizzativi fondati sulle tecnologie emergenti applicate in particolare all’industria dell’audiovisivo, alle infrastrutture, alla mobilità, alle industrie creative, alla robotica industriale, contesti che necessitano di reti mobili ultra veloci e di nuova generazione – si apprende dalla nota stampa. Il decreto ministeriale è rivolto ai Comuni quali soggetti beneficiari, ove vi sia però una rete a banda ultralarga in tecnologia mobile 5G, in qualità di capofila; l’obiettivo è quello di offrire quanto prima uno spazio fisico e le risorse necessarie per costruire idee di impresa, sperimentare le nuove tecnologie, sostenere la nascita di start-up e trasferire i servizi necessari in particolare alle Pmi – precisa la nota online. . Federico Fioriti, direttore di Innovalley Cube di Atessa, ha rimarcato come . Al progetto partecipa, tra gli altri, anche la Digitalvalley di Nicola Falasca che opera in Valpescara attraverso un cluster di imprese locali – precisa il comunicato. In questo ultimo caso l’obiettivo è creare tecnologie per migliorare la vita della persone attraverso la digitalizzazione e attrarre i talenti in possesso delle competenze tecnologiche, evitando a costoro di migrare in altri Paesi. Gli interventi sono finanziati a valere sulle somme residuali del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla delibera CIPESS 9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico – riporta testualmente l’articolo online.

