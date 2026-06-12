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Politica

Pescara, Capogruppo Lega condanna parole sessiste contro Giorgia Meloni: “Offesa a tutte le donne”

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Montopolino (Lega): parole sessiste contro Giorgia Meloni, offesa a tutte le donne

La capogruppo della Lega al Comune di Pescara, Maria Luigia Montopolino, ha condannato con fermezza le parole sessiste pronunciate da un esponente del Movimento 5 Stelle nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un dibattito alla Camera.

Montopolino ha dichiarato: “È un fatto grave che dimostra come una certa parte della politica sia ancora prigioniera di una cultura arretrata e di una visione molto ristretta. Nel 2026 se un rappresentante delle istituzioni può permettersi di utilizzare espressioni e riferimenti di natura sessista per colpire un avversario politico, significa che non è stato ancora compreso fino in fondo il ruolo della donna nella società, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro e vive, quindi, di preconcetti”.

La capogruppo della Lega ha sottolineato che si tratta di un attacco che colpisce tutte le donne impegnate in politica e in carriera, non solo Giorgia Meloni. Montopolino ha evidenziato: “Si parla continuamente di pari opportunità e di rispetto e poi qualcuno ritiene ancora legittimo ricorrere a stereotipi e allusioni offensive come quelle legate alle ‘ginocchiere’. Questo è inaccettabile”.

Infine, Montopolino ha concluso affermando: “Mi auguro che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, valuti con attenzione la gravità di quanto accaduto. Il rispetto nei confronti delle donne non può essere una bandiera da sventolare solo quando conviene, ma un principio da difendere sempre, indipendentemente dall’appartenenza politica”.

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