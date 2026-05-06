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Pescara, Career Day 2026: appuntamento domani al Campus universitario con autorità accademiche e aziende

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Domani, 7 maggio 2026, si terrà il Career Day presso l’Aula 31 del Campus universitario di Pescara, organizzato dalla “d’Annunzio”, con la partecipazione del Rettore Liborio Stuppia e della Professoressa Gilda Antonelli, Delegata al Placement di Ateneo. L’evento avrà inizio alle ore 10:00 e vedrà la presenza di autorità accademiche, della Dottoressa Annalisa Michetti, Responsabile del Placement di Ateneo, e dei collaboratori del settore, oltre ai rappresentanti delle aziende coinvolte nel Career Day 2026.

L’invito a partecipare alla cerimonia di inaugurazione è stato lanciato da Maurizio Adezio, che ha dichiarato: “Vi invitiamo a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della manifestazione che ci sarà domani, 7 maggio 2026, alle ore 10:00, presso l’Aula 31 del Campus universitario di Pescara”.

Il programma della giornata prevede varie attività volte a favorire l’incontro tra studenti e mondo del lavoro, con la possibilità di colloqui e presentazioni da parte delle aziende partecipanti. La presenza di numerose aziende offre agli studenti la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro e di creare opportunità per il loro futuro professionale.

Il Career Day è un’occasione importante per tutti coloro che sono alla ricerca di un’opportunità lavorativa e per le aziende che desiderano ampliare il proprio network e trovare nuovi talenti da inserire nel proprio organico. Sono attesi numerosi partecipanti per una giornata di scambio e di confronto che si preannuncia ricca di spunti interessanti per il mondo accademico e quello del lavoro.

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