Pescara, Carenza Idrica – Il calendario dell’Aca per la chiusura dei serbatoi dal 19 al 27 Luglio

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:È stato pubblicato dall’Aca il nuovo calendario delle chiusure dei serbatoi, utile a fronteggiare la carenza di acqua, aggravata dai sovraconsumi causati dal caldo – recita il testo pubblicato online. A Pescara, da oggi fino al 27 luglio, saranno interessati i seguenti serbatoi:- Colle Breccia: è prevista la chiusura dei serbatoi alle ore 22 di oggi, del 21 luglio, del 23, del 25 e del 27 luglio, fino alle 6 del giorno successivo- Fontanelle e Valle Furci: è prevista la riduzione del 50% ogni sera dalle ore 22 alle 6 del giorno successivoL’Aca specifica che l’orario indicato è riferito all’inizio delle manovre sui serbatoi per cui non coincide necessariamente con l’erogazione idrica: il ripristino potrebbe avvenire in ritardo rispetto all’orario indicato, soprattutto nelle zone più elevateEcco la tabella completa dell’Aca, pubblicata sul sito dell’Azienda consortile acquedottistica, che riguarda anche altri Comunihttps://www.aca – si legge sul sito web ufficiale. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it/…/Programmazione-turnazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. ..

