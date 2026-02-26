Pescara: Carlo Masci denuncia tentativo di censura del M5S, “Non ci faremo mettere il bavaglio”

Carlo Masci, candidato alle elezioni del 8 e 9 marzo a Pescara, ha dichiarato di essere vittima di un grave tentativo di censura da parte del Movimento 5 Stelle. Masci ha espresso la sua incredulità riguardo alla segnalazione presentata al Corecom e all’Agicom da un candidato del M5S, il quale ha accusato Masci di aver violato la par condicio.

Secondo Masci, questo tentativo di censura è solo l’ultimo esempio dell’opposizione che non ha argomenti politici validi e che agisce esclusivamente per attaccarlo. Masci ha criticato i toni aggressivi assunti dai suoi avversari durante la campagna elettorale, sottolineando che non accetterà di essere zittito.

Il candidato ha ribadito che lui e la sua compagine di maggioranza sono stati oggetto di continui attacchi che denigrano la città e che minimizzano i numerosi interventi realizzati negli anni. Masci ha sottolineato che non si farà mettere il bavaglio da nessuno e che continuerà a parlare della realtà di Pescara con trasparenza e determinazione.

Infine, Masci ha dichiarato che spetterà ai cittadini giudicare e decidere al momento del voto. Ha inoltre confermato di aver già fornito al Corecom la sua posizione in merito alle accuse rivoltegli dal candidato del M5S. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3202981423.