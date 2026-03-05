- Spazio Pubblicitario 01 -
Politica

Pescara, Carlo Masci replica a Simona Barba: “Amministrazione già risarcita per l’incendio alla Pineta”

In relazione alle dichiarazioni di Simona Barba, il consigliere comunale Carlo Masci ha replicato dichiarando: “Simona Barba si dice attonita per la mancata costituzione parte civile del Comune di Pescara a seguito dell’incendio che ha distrutto una parte della Pineta. Noi siamo attoniti, invece, della gravità di una dichiarazione simile e della mancata conoscenza dei fatti che si nasconde dietro una simile comunicazione alla città visto che il Comune di Pescara ha già ricevuto un risarcimento milionario per quei fatti tragici: fondi ottenuti da una compagnia assicurativa che hanno già consentito al Comune di promuovere degli interventi per far rinascere l’area verde.”

Secondo Masci, sarebbe stato superfluo per l’Amministrazione costituirsi parte civile nella causa penale per ottenere un ulteriore risarcimento, essendo già stato elargito. Ha inoltre sottolineato che cercare di confondere le acque su un tema così delicato e su una vicenda che ha scosso l’intera città è “quanto meno scorretto e superficiale”, soprattutto se si tratta di una candidata al Consiglio comunale a poche ore dalla ripetizione del voto in 23 sezioni della città.

Il consigliere ha evidenziato che il Comune di Pescara ha già ricevuto il risarcimento necessario per promuovere interventi mirati a far rinascere l’area verde distrutta dall’incendio. Masci ha sottolineato che l’Amministrazione ha agito in modo corretto e che non era necessario richiedere ulteriori risarcimenti tramite la causa penale.

Infine, Masci ha definito la comunicazione di Barba come superficiale e ha criticato il tentativo di confondere la città su un argomento così delicato. L’Amministrazione, secondo Masci, ha agito nel migliore interesse della comunità e ha già provveduto alle azioni necessarie per permettere la rinascita dell’area verde distrutta.

