- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 17, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, caro parcheggi: martedì 18 novembre negozi a luci spente. Aci: “alzare...
Attualità

Pescara, caro parcheggi: martedì 18 novembre negozi a luci spente. Aci: “alzare le tariffe non riduce il traffico”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il centro di Pescara si prepara a una protesta simbolica contro gli aumenti della sosta a pagamento. Martedì 18 novembre, subito dopo la chiusura, le vetrine di corso Vittorio Emanuele e corso Umberto resteranno spente: l’iniziativa è promossa dalle principali sigle del commercio e dell’artigianato cittadino, che chiedono al Comune di sospendere gli effetti della delibera e aprire un tavolo di confronto.

Il nuovo piano parcheggi prevede dal 1° dicembre più aree a pagamento e ritocchi alle tariffe giornaliere e serali in diverse zone centrali, compresa l’area di risulta. Tra le novità: la sosta giornaliera in alcuni parcheggi passa a 4 euro; gli abbonamenti mensili ordinari salgono a 60 euro (con possibilità di abbonamenti “di zona” a 45 euro per alcune aree); per i veicoli elettrici finisce l’esenzione dal pagamento, con sconto del 50% sugli abbonamenti. L’amministrazione motiva la riorganizzazione con l’obiettivo di aumentare la rotazione degli stalli e incentivare l’uso del trasporto pubblico, filovia compresa.

Sul tema interviene anche l’Automobile Club Pescara. Il presidente Giampiero Sartorelli definisce “sbagliato” l’assunto secondo cui tariffe più alte ridurrebbero l’uso dell’auto privata: il rischio, sostiene, è piuttosto quello di “desertificare” le vie commerciali se non si accompagna la misura a un servizio di trasporto pubblico realmente efficiente. Nel ragionamento rientra anche la filovia, ritenuta finora non risolutiva rispetto ai flussi che raggiungono il centro.

La protesta dei negozi, dunque, accende il confronto pubblico su prezzi, mobilità e vivibilità del centro, in vista dell’entrata in vigore del nuovo assetto della sosta.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it