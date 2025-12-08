Pescara, Carota risponde alle critiche sulla nuova sede del Centro per l’impiego

Roberto Carota, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha rilasciato una dichiarazione riguardo alle recenti critiche della minoranza sulla scelta della nuova sede del Centro per l’impiego. Secondo Carota, le obiezioni sollevate dai consiglieri di opposizione sono “sempre più sterili, senza contenuti fondati” e mirano esclusivamente a colpire le decisioni dell’Amministrazione comunale senza un’adeguata valutazione.

Carota ha difeso l’immobile selezionato per ospitare il Centro per l’impiego, sottolineando che si trova in una posizione centrale, vicino alla golena, dove la disponibilità di posti auto è abbondante. Ha dichiarato che i Comuni hanno l’obbligo di fornire spazi adeguati per i Centri per l’impiego e ha rimarcato come l’attuale sede di via Passolanciano non risponda alle esigenze delineate dalla Regione nell’ambito del Piano di potenziamento dei servizi di collocamento.

“La Regione stessa ha stabilito l’inadeguatezza della sede attuale e ha avviato la ricerca di un nuovo immobile, finanziando l’intera operazione”, ha spiegato Carota. Ha aggiunto che “nelle disponibilità del Comune non c’è una struttura che soddisfi le caratteristiche richieste dalla Regione,” e che una eventuale demo-ricostruzione della sede attuale non sarebbe praticabile con i fondi disponibili, pari a due milioni di euro.

La nuova soluzione individuata dal Comune in piazza Garibaldi è stata giudicata “la più adeguata” tra le proposte ricevute ed ha già ottenuto il parere favorevoler della Regione. Carota ha criticato le polemiche emerse nelle ultime ore, in vista della prossima seduta del Consiglio comunale, definendole “campate per aria e strumentali”. Infine, ha concluso la sua dichiarazione evidenziando che non si può continuare ad ascoltare “critiche pretestuose e senza fondamento” provenienti dal centrosinistra.