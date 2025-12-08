- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 8, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPescara, Carota risponde alle critiche sulla nuova sede del Centro per l’impiego
Politica

Pescara, Carota risponde alle critiche sulla nuova sede del Centro per l’impiego

- Spazio Pubblicitario 02 -

Roberto Carota, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha rilasciato una dichiarazione riguardo alle recenti critiche della minoranza sulla scelta della nuova sede del Centro per l’impiego. Secondo Carota, le obiezioni sollevate dai consiglieri di opposizione sono “sempre più sterili, senza contenuti fondati” e mirano esclusivamente a colpire le decisioni dell’Amministrazione comunale senza un’adeguata valutazione.

Carota ha difeso l’immobile selezionato per ospitare il Centro per l’impiego, sottolineando che si trova in una posizione centrale, vicino alla golena, dove la disponibilità di posti auto è abbondante. Ha dichiarato che i Comuni hanno l’obbligo di fornire spazi adeguati per i Centri per l’impiego e ha rimarcato come l’attuale sede di via Passolanciano non risponda alle esigenze delineate dalla Regione nell’ambito del Piano di potenziamento dei servizi di collocamento.

“La Regione stessa ha stabilito l’inadeguatezza della sede attuale e ha avviato la ricerca di un nuovo immobile, finanziando l’intera operazione”, ha spiegato Carota. Ha aggiunto che “nelle disponibilità del Comune non c’è una struttura che soddisfi le caratteristiche richieste dalla Regione,” e che una eventuale demo-ricostruzione della sede attuale non sarebbe praticabile con i fondi disponibili, pari a due milioni di euro.

La nuova soluzione individuata dal Comune in piazza Garibaldi è stata giudicata “la più adeguata” tra le proposte ricevute ed ha già ottenuto il parere favorevoler della Regione. Carota ha criticato le polemiche emerse nelle ultime ore, in vista della prossima seduta del Consiglio comunale, definendole “campate per aria e strumentali”. Infine, ha concluso la sua dichiarazione evidenziando che non si può continuare ad ascoltare “critiche pretestuose e senza fondamento” provenienti dal centrosinistra.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it