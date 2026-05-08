Pescara, C’è il Festival della transumanza, due giornate (9 e 16 maggio) alla scoperta dei tratturi tra cultura, musica e tradizioni gastronomiche

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Il 9 e il 16 maggio il centro storico di Pescara accoglierà il Festival della transumanza, una iniziativa del Comune e della Regione nata per promuovere la transumanza, Bene culturale immateriale iscritto alla lista Unesco dal 2019 con l’obiettivo di diventare Bene culturale materiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tanti i momenti in calendario nei due giorni, per coinvolgere quante più persone possibile, dai più grandi ai più piccoli, con una mostra fotografica di Mauro Vitale, la proiezione del docufilm “Le vie della lana in Abruzzo” di Daniele Di Domenico, una tavola rotonda su “Tratturi, beni cultuali materiali della lista Unesco: il dossier” e poi, ancora, visite gratuite al Museo delle Genti d’Abruzzo, con laboratori sulla lana infeltrita (realizzati su iniziativa di Cinzia Iezzi) e sulla caseificazione (del caseificio Il Tratturo di Cepagatti nella persona di Francesca Lazzarini) e una “cena del pastore” (a pagamento) accompagnata da dj set, in via delle Caserme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Concludono il calendario la presentazione del libro “Pastorizia e transumanza – si apprende dal portale web ufficiale. Radici e protagonisti” di Nino Marinacci e un concerto dell’Orchestra popolare del Saltarello in piazza Garibaldi – precisa il comunicato. Il Festival è stato promosso dal Comune grazie a un finanziamento della Regione, a seguito di un avviso, con l’intenzione di lanciare un messaggio culturale e storico sulla transumanza, coinvolgendo anche gli esercenti del centro storico che hanno partecipato attivamente per creare un momento di convivialità. Il tutto con la collaborazione della Camera di Commercio, del Museo delle Genti d’Abruzzo e del Polo bibliotecario Aternino – aggiunge testualmente l’articolo online. Con Antonio Corrado, referente italiano della Convenzione di Faro sulla transumanza, si parlerà dei tratturi che attraversavano Pescara, inseriti nella “Tentative list” per diventare patrimonio materiale iscritto all’Unesco e il convegno di sabato 9 maggio sarà l’occasione per approfondire le tematiche anche con altre realtà, per uno scambio di buone pratiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. SCARICA IL PROGRAMMA

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it